حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

اليوم يعاني مواليد برج العقرب من المشغوليات والضغوط على المستوى المهني، الذي يجبرهم على الانتباه لكل ما حولهم، أما على الصعيد العاطفي، يواجه تحديات ومواجهات عنيفة، فالأبراج ليست في صف أصحاب هذا البرج.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك قد يجعل يومك مشحونا بمسئوليات ثقيلة ورغم الضغوط تُظهر تفانيا وإتقانا، فقط انتبه لحقوقك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم المواجهات العنيفة مع شريك حياتك وفكّر في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.