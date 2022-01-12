حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بأنه لديه القدرة على ضبط النفس بشكل كبير، يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية، كما أنه لديه سرعة بديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

لديك اليوم قدرة كبيرة على إقناع المحيطين بك، كما أنك قد تكون قادر على التفاهم معهم بشكل أكبر.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

من الممكن أن تقضي اليوم أوقات رومانسية مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.