حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12-1-2022 مهنيا وعاطفيا

اليوم يمتلك برج القوس الطاقة التي تساعد على ظهوره في المجتمع المهني، بينما على المستوى العاطفي فأنت تستطيع لفت الانتباه إليك في الحضور، لكن انتبه من غيرة الشريك.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة التي تساعدك أن ترفع درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

المريخ في برجك يمنحك حضورا.. تلفت إليك الأنظار وتفتن الجميع من حولك خاصة الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.