جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب عبوات دوائية وأقراص مخدرة

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، اليوم، محاولتي تهريب لعدد من الأقراص المخدرة والعبوات الدوائية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

خروج راكب من بوابة اللجنة الجمركية

المحاولة الأولى كانت بالإدارة الرابعة برئاسة رأفت وهيب مدير جمرك مطار القاهرة، خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة الخطوط الإنجليزية القادمة من لندن، استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك، وتلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عبوات دوائية.

ضبط 24 شريط ترامادول

وبالعرض على محمود سعيد جوهر، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، كلف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك؛ بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 24 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تركيز 100 ملجم و31 شريطا من عقار الكودامول المدرج بجدول المخدرات أ، تركيز 15 ملجم، و26 شريطا تركيز 30 ملجم، بإجمالي 790 قرصا داخل حقائبه.

أما المحاولة الثانية فكانت بالإدارة الثانية برئاسة أحمد سعد مدير الجمرك، وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الأردنية القادمة من عمان، عندما استوقف عمر سالم ياسين مأمور اللجنة الجمركية أحد الركاب خلال خروجه من بوابة اللجنة.

وبتمرير حقائبة على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة كل من محمد زغلول ومحمد عبدالمنعم رئيس القسم، لم يتلاحظ لهما وجود شيء مخالف، إلا أن أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة، لاحظ توتر الراكب وارتباكه، وكلف محمد سمير محمد مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط 15 عبوة دوائية زجاجية غالية الثمن داخل جيوب الجاكيت والبنطلون اللذين يرتديهما الراكب.

وقرر رأفت وهيب عازر، وأحمد سعد، مديري الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي رقمي 10 و11 لسنة 2022، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.