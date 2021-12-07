جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 480 قرص ترامادول

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم، إحباط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأضافت الجمارك، في بيان لها، أن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، تمكنوا من ضبط المحاولة الأولى، وكانت بالإدارة الثالثة برئاسة أسامة محمد دياب مدير الجمرك وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإيطالية القادمة من روما، واستوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

ضبط 24 شريط ترامادول

وتابعت أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مصطفى رأفت الصاوي مأمور الجمرك، الذي تلاحظ له وجود عبوات أدوية داخل حقائب الراكب، كلف عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، أحمد عبد الرشيد زيدان لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 24 شريطا بها 248 قرصا من مخدر الترامادول، وزجاجتان بهما سائل من نفس المخدر داخل حقائبه.

وأشارت الجمارك إلى أن المحاولة الثانية كانت في الإدارة الثانية، برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الجمرك، وخلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، واستوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبالعرض على أحمد سيد مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول، بتكليف أحمد أمين مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 22 شريطا بها 232 قرصا من مخدر الترامادول والكونترمال واللاريكا بين طيات الملابس داخل حقائب الراكب.

تحرير محضري ضبط جمركي

وأكدت المصلحة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، الذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.