جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 19 كيلو من خصلات الشعر الطبيعي

أحبطت مصلحة الجمارك المصرية محاولات لتهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي بمبنى الركاب بالدائرة الأولى بمطار القاهرة الدولي بالمخالفة للقوانين المصرية.

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية في بيان صحفي، أن رجال الجمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد على مدير الإدارة تمكنوا من ضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي بالمخالفة لقانون الحجر الصحي رقم 44 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ارتباك الراكب أثار الشبهات حوله

وأضافت «الجمارك» أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS 915 اشتبه مصطفى فاضل، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري يحمل 3 حقائب نظرا لارتباكه.

وأكدت «الجمارك» أنه بسؤال الراكب المصري عما إذا كان يحمل معه أي أشياء يجب الإفصاح عنها أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، مشيرة إلى أنه تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد مأمور الفحص فتلاحظ وجود كثافات متماثله وتم تأكيد الاشتباه.

19 كيلو من خصلات الشعر الطبيعي داخل الحقائب

ولفتت «الجمارك» إلى أنه بالعرض على حمدى حافظ نائب مدير الإدارة قرر تكليف نجاح لطفي مأمور الجمرك وأحمد الدلهماوي مشرف الصالة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 19 كيلو من خصلات الشعر الطبيعي داخل حقائبه.

وأوضحت مصلحة الجمارك وفقاً للبيان أن أحمد علي، مدير الجمرك، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 7 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية تأتي في تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.