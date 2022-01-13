مشارك من ذوي الهمم: منتدى شباب العالم يلبي سعينا في مواصلة الإبداع

عبّر محمد خالد أحد الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم من ذوي الهمم عن سعادته بتلبية احتياجات المشاركين، مشيدًا بالحضور القوي للشباب من ذوي القدرات الخاصة في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

حضور قوي لذوي الهمم في منتدى الشباب

وأشار الشاب خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن هناك حضورا قويا ومثاليا لذوي الاحتياجات الخاصة بجانب التفاعل الكبير من المشاركين من مختلف النماذج والجنسيات مع القضايا التي يطرحها المنتدى المقرر انتهائه اليوم الخميس.

وأوضح الشاب الثلاثيني أن هناك عمقا في تناول وبحث القضايا المطروحة على طاولة الجلسات من أبرزها التغيرات المناخية والذكاء الاصطناعي وغيرها من قضايا التنمية المستدامة والأولويات التي يواجهها المستقبل والتأكيد على أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والأمن الغذائي وأيضًا التنمية في ظل ما بعد جائحة كورونا.

تسهيلات لسفر ذوي الهمم إلى شرم الشيخ

كما أشاد الشاب بالإجراءات الخاصة بسفر ذوي الهمم إلى مدينة شرم الشيخ، قائلا: «تلقينا تسهيلات ومساعدات كبيرة منذ انطلاق الرحلة حتى الوصول إلى غرف الفنادق وكلها جاءت ملبية للاحتياجات خاصة ما يقدمه الشباب التابعين للبرامج الرئاسي من المطار حتى غرف الإقامة الخاصة بالمشاركين».

وأوضح أن تجربة منتدى شباب العالم بمثابة مصدر إلهام لجميع الشباب من ذوي الهمم وداعمة لمواصلة إبداعهم، مؤكدًا أن القضايا التي طرحت ليست مجرد فرصة للتلاقي ولكن محاولة حقيقية لإيجاد حلول لهذه القضايا والبحث عن حلول مستدامة وحقيقية.

اختتام فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

وتنتهي فعاليات منتدى شباب العالم اليوم الموافق 13 يناير 2022 بعد أن أقيم خلال الأعوام الماضية وتشهد مدينة شرم الشيخ النسخة الرابعة للمنتدى بعنوان «العودة معا».

ويستضيف منتدى شباب العالم الشباب من جنسيات مختلفة تضم ممثلين عن 196 دولة بالعالم ويعد حدثا سنويا يقام في محافظة جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث انطلقت 3 نسخ خلال الأعوام 2017 و2018 و2019، حضرها أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.