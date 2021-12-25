«العربي الأفريقي» يوقع بروتوكولاً مع معهد تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك العربى الأفريقى الدولى، بهدف دعم مهارات الكوادر الشابة والتعاون فى إعداد الكوادر المتخصصة بما يعزز من فرص عملها لصالح البنك فى التخصصات التكنولوجية المختلفة.

وقع البروتوكول الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، وإنجى وهدان، رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة البنك العربى الأفريقى الدولى.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذا التعاون يُعد تجسيداً لرؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية التى تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية والمتطلبات الفعلية لسوق العمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد الشباب على أعلى مستوى، بما يتواكب مع التطور العالمى المتلاحق فى مجالات التكنولوجيا وعلى النحو الذى يؤهلهم للحصول على فرص عمل متميزة.

وأضاف شريف علوى، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى: «نتشرف بأن يكون لنا السبق فى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك لقناعة إدارة البنك بالدور الرئيسى للبنك العربى الأفريقى الدولى فى تطوير المهارات البشرية للسوق المصرية بصفة عامة، ودعم مهارات الكوادر الشابة والتعاون فى إعداد الكوادر المتخصصة، والذى يأتى تماشياً مع استراتيجية البنك فى الاستثمار فى الكوادر الشابة والعمل على تطويرها بصفة مستمرة.

وبموجب البروتوكول يقوم معهد تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ برامج تدريبية لصالح البنك العربى الأفريقى الدولى، تتفق مع خطط عمله، وذلك فى مجالات التكنولوجيات عالية الطلب وكذلك المتقدمة، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر تطبيقات المحمول وتطبيقات الويب وأمن المعلومات والحوسبة السحابية وغيرها، على أن يتم التنفيذ بشكل مرحلى فى ضوء خطط البنك التنفيذية.

كما ينص البروتوكول على أن يتشارك الطرفان فى تصميم البرنامج التدريبى، واختيار المتدربين، والإشراف على مشاريع الخريجين، وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى التقييم النهائى للبرنامج، فيما يتولى معهد تكنولوجيا المعلومات إعداد متطلبات التدريب وتنفيذ البرنامج، ومتابعة أعماله فى مقر البنك العربى الأفريقى الدولى.

وينفذ معهد تكنولوجيا المعلومات التدريب، وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من التدريب فى التخصص الفنى Mearn Developer، حيث سيتم تنفيذ البرنامج التدريبى من خلال اتباع نهج مختلط، يشمل المحاضرات التدريبية المباشرة، بالإضافة إلى المحاضرات عبر الإنترنت والتدريب أثناء العمل فى مقرات البنك العربى الأفريقى الدولى.