«دور تكنولوجيا المعلومات في التجارة الدولية».. إصدار جديد لهيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج علي، كتاب بعنوان «دور تكنولوجيا المعلومات في التجارة الدولية»، للدكتور أحمد رجب قرشم، ومن المقرر أن يشارك الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، الذي ينطلق في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس.

من أجواء الكتاب:

وتناول الكتاب الأسواق الإلكترونية التي باتت تلعب دورا مركزيا في الاقتصاد، وجاء في الكتاب: «تعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من التعابير الحديثة التي أخذت بالدخول إلى حياتنا اليومية حتى أنها أصبحت تستخدم في العديد من الأنشطة الحياتية والتي هي ذات ارتباط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

ووفقا للكاتب فالتجارة الإلكترونية تعبير يمكن تقسيمه إلى مقطعين الأول هو التجارة التي تشير إلى نشاط اقتصادي يتم من خلال تداول السلع والخدمات بين الحكومات والمؤسسات والأفراد، وأما المقطع الثاني، الإلكترونية فهو يشير إلى وصف لمجال أداء التجارة ويقصد به استخدام النشاط التجاري باستخدام الوسائط والأساليب الإلكترونية مثل الانترنت.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب يتناول الباب الأول منها منظومة العقود التجارية في البيئة الإلكترونية من خلال مفهوم العقود وأنواعها وضوابط تكوينها، ومفهوم العقود الإلكترونية، ويتناول الباب الثاني دور التوقيع الإلكتروني في المعاملات التجارية والتعريف بالتوقيع الإلكتروني ووظيفته وأنواعه وفوائده والأثر القانوني له، وأخيرا الباب الثالث يتحدث عن الانترنت كوسيلة لتسوية المنازعات التجارية إلكترونيا.

ونظرا لحداثة منظومة التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها في كثير من الدول فيتناولها المؤلف من خلال التطبيق على تجارب الدول المتقدمة في ذلك المجال كالولايات المتحدة الأمريكية والصين وأستراليا ودول الاتحاد الأوربي.

يذكر أن هيئة الكتاب، أصدرت مؤخرا كتاب «رسائل صينية»، للكاتب لويس ديكنسن ، ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، ومؤلف هذه الرسائل التي جاءت على لسان رجل صيني هو كاتب إنجليزي معاصر (لويس دكنسن) والكتاب يتعرض المدنية الشرقية أو الصينية بالذات كوحدة كاملة تشمل نظام المجتمع والأسرة والفرد.