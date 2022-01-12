انطلاق العرض الخاص لفيلم «قمر 14» دون حضور أبطاله

تغيب أبطال فيلم «قمر 14»عن حضور العرض الخاص للفيلم المقام حاليا داخل إحدى السينمات، ما دفع المنتج أحمد السبكي لبدء عرض الفيلم اضطرارا في العاشرة مساء اليوم.

قائمة حضور العرض الخاص لفيلم «قمر 14»

وحضر العرض الخاص من المشاركين بـ فيلم «قمر 14»، فقط خالد أنور، والمخرج هادي الباجوري، بجانب دعم زملائهم من الوسط الفني، وأبرزهم المطربة ساندي، ومحمود الليثي والفنانة جيهان الشماشرجي.

تفاصيل فيلم «قمر 14»

يعد فيلم «قمر 14» من أفلام البطولة الجماعية، ويضم نخبة من نجوم الفن؛ أبرزهم الفنان الكبير خالد النبوي، الذي تغيب عن حضور العرض الخاص لفيلمه، وغادة عادل، التي أيضا لم تشارك بحضورها حتى الآن، والفنان أحمد الفيشاوي، فضلا عن المشاركة المتميزة لكل من: ياسمين رئيس وخالد أنور، وشيرين رضا، وأمينة خليل، وأحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.

فيلم «قمر 14»، عرض خلال مهرجان الجونة، وكان من المقرر أن يتم إطلاقه بالسينمات العربية بنهاية ديسمبر 2021، ولكن قررت الجهات الإنتاجية للفيلم تأجيل موعد العرض لينطلق ببداية موسم 2022، والفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

قصة فيلم «قمر 14»

وتدور أحداث فيلم «قمر 14»، حول 5 قصص حب منفصلة، على نهج أفلام من الطراز القديم ذات المضمون الرومانسي، ويربط أبطال الفيلم جميعا هدف واحد، خلال مقابلتهم في إحدى الليالي بشأن حدث معين، وتدور أحداث الفيلم حول هذه الليلة.