السيسي: نستهدف تحقيق معدل نمو أكبر من 9% العام المقبل
كتب:
نعيم أمين
10:53 م | الأربعاء 12 يناير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو جيدة في ظل جائحة كورنا، وحققت معدلات نمو وصلت لـ5.6% قبل الجائحة.
وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، أن مصر تسعى لتحقيق معدلات أكبر من 9% في العام المقبل، موجهًا سؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن معدلات النمو المتوقعة، فأجابه بأنها نحو 8%، ليرد الرئيس: «8% مش كفاية عايزين أكتر من كدة».
السيسي: هذه المنظمات لديها رصيد هائل من التجارب والخبرات
وأشار الرئيس إلى أن مصر حققت نتائج جيدة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، موضحًا: «هذه المنظمات لديها رصيد هائل من التجارب والخبرات، واللي المفروض الناس كلها تستفيد منها، وتطمئن إن عائد التعامل مع هذه المؤسسات هيبقى عظيم جدًا جدًا، سيعود على البلد».