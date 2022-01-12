السيسي: نستهدف تحقيق معدل نمو أكبر من 9% العام المقبل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو جيدة في ظل جائحة كورنا، وحققت معدلات نمو وصلت لـ5.6% قبل الجائحة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، أن مصر تسعى لتحقيق معدلات أكبر من 9% في العام المقبل، موجهًا سؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن معدلات النمو المتوقعة، فأجابه بأنها نحو 8%، ليرد الرئيس: «8% مش كفاية عايزين أكتر من كدة».

السيسي: هذه المنظمات لديها رصيد هائل من التجارب والخبرات

وأشار الرئيس إلى أن مصر حققت نتائج جيدة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، موضحًا: «هذه المنظمات لديها رصيد هائل من التجارب والخبرات، واللي المفروض الناس كلها تستفيد منها، وتطمئن إن عائد التعامل مع هذه المؤسسات هيبقى عظيم جدًا جدًا، سيعود على البلد».