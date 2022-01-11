الرئيس السيسي: مصر حريصة على حقوق الإنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدول الأوروبية فرضت إجراءات للتعامل مع جائحة كورونا بعضها كان ضد المبادئ والمفاهيم، مثل حرية التنقل وحرية التطعيم، موضحًا: «مكنش في فرصة للدول إنها تقدر تتعامل معاها إلا في إطار هذه الإجراءات لكن تلك الإجراءات كان هدفها المصلحة العليا للدول الأوروبية والعالم كله وهي فرض قيود هدفها حماية العالم كله وحماية الدولة الوطنية».

وأضاف رئيس الجمهورية، في جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: «أتصور أن هذا الأمر في حد ذاته ألقى الضوء على اختصار حقوق الإنسان في حرية التعبير والممارسة السياسية»، مشددًا على أن مصر حريصة على حقوق الإنسان من منظور فكري: «معتقدات إحنا بنمارسها».

وتابع بأن تأكيد مصر على عدم التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر لم يأتِ تحت ضغط، لكن نفذ في ضوء معتقدات وأفكار تفيد بأن التنوع والاختلاف سنة من السنن الكونية.