السيسي: مصر أصبحت ثالث أفريقيا في سرعة الإنترنت.. «كانت رقم 40»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر لديها شريحة كبيرة جدًا من البشر، وحجم الشباب ضخم، وجرى عمل برامج كثيرة تهدف للارتقاء بتكنولوجيا الاتصالات، «عاوز أقول حاجة، احنا اهتمامنا بالاتصالات والتكنولوجيا، بدأ منذ 3 سنوات، ده كان داعم ومساند لينا، أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لما جينا نتكلم عن التطوير كانت مصر رقم 40 على أفريقيا، في سرعة الانترنت».

السيسي: اتخذنا قرار تطوير الإنترنت ولم يكن مثمر اقتصاديا

وأضاف السيسي، خلال الجلسة التناقشية مع شركاء التنمية، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ13 يناير: «خذنا القرار بتطوير الإنترنت في مصر، على الرغم أنه من المنظور الاقتصادي لم يكن مثمر، دلوقتي بقينا طبقًا للمعايير الثالث على أفريقيا في سرعة الإنترنت ونتحرك أكثر».

لدينا 25 مليون طالب استطعنا توفير الإنترنت عن بعد لهم

وتابع رئيس الجمهورية: «اتعمل بنية أساسية داخل المدارس والجامعات، وده ساعد أننا يبقى عندنا تعليم عن بعد، عندنا 25 مليون طالب بالتعليم في مصر، كون أننا نستطيع توفير فرص التعليم عن بعد، في دولة مثل مصر، أمر مكنش بسيط، متحركين فيه وجاهزين».