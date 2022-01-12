النعماني يناشد الرئيس السيسي تدريب شباب اليمن في الأكاديمية الوطنية

ناشد المهندس طارق حمود النعماني، سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق برنامج خاص لتأهيل الشباب اليمني على القيادة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشددًا على أنهم فقدوا كل فرص التأهيل والتدريب.

النعماني: نتمنى دعم الرئيس السيسي لشباب اليمن

وأضاف النعماني خلال جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، باليوم الثالث لمنتدى شباب العالم: «فيما يتعلق بفرص إعادة الإعمار، أتمنى أن يكون لمصر والشركات المصرية دور في إعادة إعمار اليمن، ونتمنى أن يكون الرئيس السيسي هو الأب الذي سيدعم الشباب اليمني حتى يكونوا النواة الأولى لبلدانهم عندما ينتهي الصراع».

يوجد باليمن نحو 5 ملايين نازح

وأشار النعماني، إلى أن بعض المدن والمحافظات اليمنية ليست منخرطة في الحرب، وبالتالي يمكن إيجاد مناطق بعيدة عن الصراع وبالتالي يجب إعادة إعمارها وأن تكون مناطق نموذجية فيها حياة وإعادة إعمار وصحة حتى يتجه إليها اليمنيون، إذ يوجد باليمن نحو 5 ملايين نازح.

وأكد، على أن مصر تحظى بإجماع أطراف النزاع في اليمن؛ فيما يتعلق بالتقريب بين وجهات النظر والأطراف اليمنية، مشيرًا إلى أن الشباب والأطفال أكثر من دفع ثمن الصراع، حيث انتهى مستقبلهم وماتت أحلامهم، ومات ما يزيد عن 100 ألف طفل بسبب نقص التغذية والمناعة.