إحباط محاولة لتسلق أسوار المصرف المركزي بلبنان قبل مظاهرات «يوم الغضب»

تظاهر عدد من المحتجين في محيط مصرف لبنان المركزي بشارع الحمرا بالعاصمة بيروت، اليوم؛ اعتراضا على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، بشكل غير مسبوق في السوق غير الرسمية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، فيما أحبطت قوات الأمن محاولة لتسلق السور الأمامي للمصرف.

محتجون يقطعون شارع الحمرا ويرفعون لافتات تُندد بالفساد

وقطع المحتجون طريق الحمرا الرئيسي، رافعين لافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية في لبنان، ورددوا هتافات تطالب بمكافحة الفساد، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وحاول بعض المحتجين تسلق السور الأمامي للمصرف لإزالة الأسلاك الشائكة، ما دعا القوى الأمنية للتدخل، ومنع ذلك، وأدى ذلك إلى توتر بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية.

جاء ذلك قبل ساعات من الدعوة التي أطلقها الاتحاد العمالي العام، وسائقو النقل البري وعدد من النقابات للتظاهر والاعتصام من الخامسة صباح الغد وحتى الخامسة مساء؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توصية بإغلاق بنوك لبنان غدا بالتزامن مع دعوات التظاهر

وفي سياق متصل، أوصت جمعية مصارف لبنان بإغلاق البنوك، غدا الخميس، بالتزامن مع دعوات التظاهر غدا فيما سمي بـ«يوم الغضب» بمختلف الأنحاء في لبنان.

وأكدت جمعية المصارف، أن القرار يأتي حفاظا على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظرا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غدا.

وتأتي دعوة جمعية المصارف، متسقة مع إعلان وزير التربية والتعليم العالي بلبنان عباس الحلبي، بإغلاق المدارس والجامعات غدا، فيما وجّه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي؛ باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر غدا، فيما يسمى بيوم الغضب، التي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، غدا الخميس.

احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية

وكان عدد من الاتحادات العمالية، على رأسها الاتحاد العمالي العام، وعمال النقل البري، دعا لتظاهرات غدا فيما سمي بـ«يوم الغضب»؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية بعد تحرير سعر الوقود، وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.