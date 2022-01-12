السيسي يعلن استعداد مصر لإمداد دول أوروبا بالطاقة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعمل لكي تصبح مركزًا للطاقة في المنطقة، وبدأت في هذا الأمر منذ 4 سنوات، مضيفًا: «نحن مستعدون، ونقول للأصدقاء في أوروبا، إن مصر لديها القدرة على إمداد أوروبا بالطاقة».

ربط كهربائي بين مصر واليونان وقبرص

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية، في منتدى شباب العالم: «بنتكلم دلوقتي على ربط كهربائي بيننا وبين اليونان وقبرص، وربط بالغاز كحركة ناقلات لتكون مصر مركزًا للغاز لأوروبا، ولدينا البنية الأساسية، ونجحنا من خلال منتدى شرق المتوسط أن نضع لبنة متقدمة في هذا الأمر».

إقامة مزارع بالصحراء قائمة على إنتاج الطاقة المتجددة

وتابع الرئيس السيسي: «فيما يخص الطاقة المتجددة، إحنا بنقول إن مصر تعيش على أقل من 10% على أرضها وباقي الأرض صحراوية، وده بيعطينا فرصة إننا نعمل مزارع من إنتاج الطاقة المتجددة، سواء طاقة رياح أو شمسية أو طاقة هيدروجين، ومستعدين لده بالتشريعات والإرادة السياسية».

ولفت إلى أن استقرار مصر مهم في هذا الأمر، لأن الدول لن تأخذ طاقة من بلد غير مستقر.