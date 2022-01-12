السيسي: نركز على 3 قطاعات صناعية لتقليل فاتورة الاستيراد 30 مليار دولار

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن القطاعات التي لها أولوية لدى الدولة المصرية في الوقت الحالي، «إحنا مهتمين بثلاثة قطاعات هنديها قوة دفع خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها، الصناعات كثيفة التكنولوجيا، والزراعة، وصناعة تكنولوجيا الاتصالات، الثلاث قطاعات هما توجه الدولة خلال المرحلة دي».

إنتاج مستلزمات يجري استيرادها من الخارج

وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة النقاشية مع شركاء التنمية، في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ 13 يناير: «من فترة عملنا حصر مكثف وعميق جدا لفرص الصناعة اللي نقدر نتحرك فيها، مش هتكلم عن فرص تصدير، لأ بنقول على الأقل نقلل فاتورة الاستيراد من خلال إنتاج مستلزمات يتم استيرادها من الخارج».

تقليل فاتورة الاستيراد بقيمة 30 مليار دولار

وتابع رئيس الجمهورية: «نشجع القطاع الخاص على العمل من أجل إنتاج هذه المستلزمات، في حدود 30 مليار دولار، لو نجحنا خلال السنتين أو الثلاثة اللي جايين وعملناهم، يبقى احنا على الأقل قللنا فاتورة الاستيراد بقيمة 30 مليار دولار، ودي تعتبر فرصة تشغيل، ويدي فرصة دفع للصناعة بشكل عام».