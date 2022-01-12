السيسي: طلبت من ميركل المساهمة في عمل بنية أساسية ضخمة في إفريقيا

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المساهمة في مبادرة لعمل بنية تحتية قارية كبرى في إفريقيا.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية في منتدى شباب العالم، أنه قال لـ«ميركل» إن إفريقيا بأوضاعها الحالية والتمويل مرتفع التكلفة «هتفضل زي ماهي مش هتتغير»، موضحًا أنه طلب منها، الاستثمار في البنية الأساسية في إفريقيا، مضيفا أن مصر عندما استثمرت في البنية التحتية حققت عائدًا في كل المجالات: «مفيش مجال فيكي يا مصر، أو قطاع إلا واشتغلنا عليه، وخد ما يمكن من التمويل، والنتايج كانت واضحة في معدلات النمو، كانت قبل الجائحة 5.6%، وحتى بعد الجائحة فإن مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت 3.6% نموًا، ونتوقع العام الجديد 9.8%».

إفريقيا سوق كبيرة

وأكد الرئيس السيسي، أن إفريقيا سوق كبيرة سيكون بها مليار ونصف المليار إنسان بحلول 2030، وهو سوق «مش غني، وانتو خلوه سوق غني، إنتو بتقولوا هتصرفوا 100 مليار على مكافحة آثار التغيرات المناخية، طب ما نعمل بنية أساسية قارية ضخمة في إفريقيا، وهذا سينعكس على الدول والناس، وهذا الكلام بقوله من 2015 وحتى قبل الجائحة.. وقلت خلوا البنك الدولي وخبراءه هما اللي يعملوا فكرة البنية الأساسية القارية وهي تخدم كل مفاهيم التنمية الشاملة في القارة.. وهذا يؤدي إلى دفعة كبيرة جدا في البنية الأساسية في القارة».