السيسي بمنتدى الشباب: زراعة 2 مليون فدان جديدة خلال العامين المقبلين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجميع سيرى خلال العامين المقبلين على الأكثر إدخال 2 مليون فدان في الزراعة في مصر، «أنا بكلمكم بشكل متواضع، وده رقم كبير حطوه في الاعتبار خلال سنتين فقط هيحصل، ويمكن كمان أكتر من 2 مليون فدان، يعني احنا ممكن نتكلم عن 3 مليون فدان خلال 3 سنوات، محتاجين إنكم تدعمونا فيهم».

نحتاج دعم المؤسسات الدولية

وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة النقاشية مع شركاء التنمية، في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ 13 يناير: «إحنا محتاجين كل المؤسسات الدولية تدعمنا وتساندنا واحنا نتحرك بشكل جيد، يعني هنكون فيه شاطرين أوي»، موضحًا أن مساندة الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية تأتي في إطار التزامنا.

نهتم بالأشقاء ونحاول تحسين أوضاعهم

وتابع رئيس الجمهورية: «مساندتنا لدول إفريقيا وأشقائنا هناك ده شكل من أشكال حقوق الإنسان إننا نهتم بالأشقاء ونحاول تحسين أوضاعهم، ونسعى لتحفيز الآخرين على القيام بهذا الدور».