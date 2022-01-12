الرئيس: أنا منحاز للمرأة المصرية.. ونصف العاملين في الدولة من النساء

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه منحاز للمرأة المصرية، معقبًا: «ده الرجالة في الحكومة زعلانة مني جدًا، والدكتور مصطفى مدبولي بيقولي وبعدين يعني هتعملوا معانا إيه»، مشددًا على أن هذا احترامًا وتقديرًا لقدرات المرأة.

السيسي: مفيش عندنا تمييز ضد المرأة

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية في منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء: «إحنا مش بنقول كلام شعارات، ولكنها ممارسات بنعملها، زي ما بنتكلم على عدم التمييز، وهذا ليس شعارًا فقط، ومفيش عندنا تمييز ضد المرأة في أي شيء، وحتى في المرتبات لا يوجد تمييز بين الجنسين، وتقريبا نصف عدد العاملين في الدولة في مصر من النساء».

لدينا برامج للمرأة المعيلة والريفية لأنها قوة

وتابع الرئيس: «لينا برامج أيضا مع المرأة المعيلة والريفية، عشان عارفين إنها هي قوة، وبالمناسبة المرأة كان ليها دور كبير جدًا في مرحتيلن، أولها مرحلة التحول والحفاظ على الهوية المصرية، وتصدت وهي اللي حركت الباقي -في إشارة للرجال- والنقطة التانية موضوع الإصلاح الاقتصادي، ومسألة تمرير الإصلاح الاقتصادي في مصر ليست سهلة، والقيادات السابقة كانت تتحسس في ذلك، وأنا لما جيت أعمل إصلاح وجهت كلامي للمرأة المصرية لكي تساعدنا، وده كلام متسجل، وهذا من أجل مستقبل أبنائنا.. وما نحن فيه الآن الفضل فيه للمصريين ككل، والمرأة بصفة خاصة».

وأوضح مازحًا: «إحنا في مصر حريصين على هذا الأمر بشكل قد يبدو مزعج للرجال».