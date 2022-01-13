عامر خان يحضر العرض الأول لفيلمه الجديد في أمريكا برفقة توم هانكس

يشهد الفنان عامر خان، العرض الأول لفيلمه الجديد «laal Singh chhadha»، المقتبس من فيلم فورست جامب لتوم هانكس، بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور توم هانكس، وذلك في فبراير المقبل، وفقا لتسريبات من الجهة الإنتاجية للفيلم لموقع هندوستان تايمز الهندي.

14 فبراير.. العرض الأول للفيلم

وقال مصدر مقرب من عامر خان، أن الفنان يريد رؤية رد الفعل مباشرة من بطل الفيلم الأصلي توم هانكس، دون انتظار، مضيفا أن خان أفصح عن رغبته بفعل ذلك ولم يتم تأكيد الأمر بسبب انتشار جائحة كورونا خلال الفترة الأخيرة بالهند بشكل كبير، مؤكدا أنه ينتظر فقط أول فبراير لتأكيد الأمر، مشيرا إلى أن العرض الأول للفيلم 14 فبراير، وفقا لتصريحاته لموقع هندوستان تايمز.

وأضاف المصدر، أن عامر خان يرغب في معرفة معتقدات توم هانكس عن الفيلم، موضحا أن خان من أشد المعجبين بفكر وأفلام هانكس، لذا يهتم بمعرفة رأيه.

يذكر أنه تم تصوير مشاهد فيلم «لال سينج شادا» لعامر خان، بتركيا وعدة دول أخرى، وتشاركه البطولة كارينا كابور.

توقف الفيلم بسبب كورونا

وكان من المقرر عرض فيلم «لال سينج شادا»، منذ بداية عام 2020، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا بالعالم، توقف تصوير الفيلم لعدة أشهر ومن ثم قرر عامر خان عرضه بإبريل الماضي، إلا أن أعمال المونتاج لم تنته بعد وكان عليهم السفر إلى الخارج لإنهائها، وبسبب الإغلاق والحظر الذي شهدته الهند، لم يتم الانتهاء من الفيلم.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم 14 فبراير المقبل، بالتزامن مع عيد الحب العالمي، ويشتاق جمهور عامر خان لأفلامه، وذلك لتوقفه على أداء أعمال جديدة منذ عدة أعوام.