بريانكا لمهاجمينها: «يمكنكم إخراجي من الهند دون إخراجها مني»

أكدت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا، أنه لا أحد يمكنه إخراج الهند منها، بعد الهجوم عليها من قبل جمهورها الهندي، الذي أتهمها بأنها تركت أدوارها الهامة والرئيسية ببوليوود، وقبلت بأخرى ثانوية، في الدراما والأفلام الأمريكية، وأنها تستحق التقليل من شأنها، وهي من فعلت ذلك بنفسها، وفقا لما نشر بموقع بينك فيلا الهندي.َ

أول تعليق من بريانكا شوبرا بعد الهجوم عليها»

ووجهت بريانكا شوبرا خلال لقائها مع موقع بينك فيلا الهندي، رسالة لمنتقديها، قائلة: «يمكنكم إخراجي من الهند، لكن لا يمكنكم إخراج الهند مني، هي دائما في قلبي، هي بلدي ومعبدي، معلمتي، وأمي دائما معي بقلبي، إنها بلدي وأفتخر واعتز بها».

وكانت بداية الأزمة منذ شهر تقريبا، حينما نشرت مجلة أمريكية مقالة عن فيلم بريانكا الجديد الأمريكي، ووصفها بـ«زوجة نيك جوناس»، بدون ذكر اسمها، ما أغضب شوبرا، وردت عليه، قائلة: «هل يجب أن أكتب قائمة أعمالي على (انستجرام) لتتذكروا اسمي وقائمة أعمالي».

وأخذت بريانكا الأمر بمحمل الإساءة لها وللمرأة بوجه عام، وشنت هجوما على المجلة، لكن الجمهور الهندي انقسم ما بين داعم لها ومهاجم؛ لأنها من وضعت نفسها في هذا المأزق؛ إذ كتبوا: «تركتي الهند وأدوراك الهامة من أجل أدوار ثانوية لذا تحملي نتيجة اختيارك، تستحقين فعل ذلك بك لأنك انتي من أعطيتهم الفرصة لذلك».

زواج على الديانة المسيحية

ولم يمر وقتا طويلا على إثارة بريانكا شوبرا الجدل، بعد حذف لقب زوجها «نيك جوناس»، من موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، الذي تسبب بنشر شائعات حول انفصالهما، لكن أكدا الثنائي بطريقة رومانسية مدى حبهما لبعضهما البعض، نافيين حدوث أي خلافات بينهما.

تزوجت الفنانة الهندية بريانكا شوبرا من المطرب الأمريكي نيك جوناس عام 2018، وسط أجواء زفاف ملكية تمتزج بين الطقوس الهندية، والزواج الملكي على الديانة المسيحية التي يتبعها الزوج.

وارتدت بريانكا الزي الهندي بالعرس بجانب الفستان الأبيض أيضا، وكانت إطلالتها خرافية، أصبحت حديث العالم حينها.