السيسي: مبادرة «حياة كريمة» مشروع متكامل وليست مجرد بناء مساكن
الرئيس لـ القطاع الخاص: «البلد محتاجة كل إيد مخلصة وأنا معاكم»
كتب:
نعيم أمين
11:36 م | الأربعاء 12 يناير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البعض يتصور أن مبادرة «حياة كريمة» عبارة عن بناء للمساكن، وهذا غير صحيح، لأنها مشروع متكامل في كل المجالات، مضيفًا: «فيه بنية أساسية ومواصلات واتصالات، والريف المصري كان محروم من بنية الاتصالات المتقدمة، ومن ضمن البرنامج إن يكون فيه بنية اتصالات جيدة».
السيسي: إنشاء بنية اتصالات لنحو 60% من مساحة مصر لن يتم إلا بالقطاع الخاص
وأوضح السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، أن إنشاء بنية اتصالات لنحو 60% من مساحة مصر لن يتم إلا بالقطاع الخاص، والشركات وشركاء التنمية، معقبا: «البلد محتاجة كل إيد مخلصة وشريفة ومستعدة تدي عشان خاطر التحديات كتيرة أوي، وأنا معاكم».