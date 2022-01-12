السيسي: لدينا القدرة التصنيعية لإنتاج الأمصال.. ونعمل على لقاحين فعلا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مستعدة لأي مشاركة أو دعم أو مساندة لدول الاتحاد الأفريقي، «مثلًا في موضوع الأمصال واللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، قلنا هنا في مصر، لدينا البنية التصنيعية لتصنيع اللقاحات، لو الدول اللي نجحت في عمل لقاحات أعطتنا هذه الفرصة، يبقى لينا حق إنتاجه، من أجل تصنيعه في مصر، والعمل على توزيعه في القارة الأفريقية».

لدينا القدرة التصنيعية على إنتاج اللقاحات

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الناقشية مع شركاء التنمية، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ13 يناير: «مستعدين ننتج هذه الأمصال لو الشركات المصنعة أعطتنا الفرصة، احنا بنقول لدينا القدرة التصنيعية على إنتاج اللقاحات، ونتتج لقاحين بالفعل، وفيه شركة خاصة أيضا تتنج لقاحات في مصر، لو الدول المصنعة للقاحات تسمح لنا بهذا الموضوع، يبقى شيء جيد، لو محتاج تحرك أكتر من جانبنا، مستعدين نعمل ده مع الدول المعنية بهذا الأمر».