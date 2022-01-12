السيسي: صرفنا مليارات على تطهير بحيرات عانت تعديات سلبية خلال 100 سنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا عندما تحركنا في مشروعات عديدة في مصر، لم يكن المشروع الواحد يُحقق هدف واحد، «زي مثلا تطهير البحيرات في مصر، مكنش حد متصور أنه هيتصرف عليه مليارات كثيرة جدًا، عشان نزيل حجم التعدي السلبي اللي حصل خلال الـ100 سنة اللي فاتت».

السيسي: المشروعات في مصر تأثيرها ليس في اتجاه واحد فقط

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الناقشية مع شركاء التنمية، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، من 10 لـ13 يناير: «النتائج مش فقط بيئية، بل اقتصادية أيضًا، أنتم أكثر خبرة، أي مشاريع هتتعمل في مصر، مش هيكون لها تأثير في اتجاه واحد فقط».

القارة الأفريقية تفتقد البنية الأساسية

وتابع رئيس الجمهورية: «لو فيه بنية أساسية في أفريقيا، وفيه كهرباء جيدة، هل الناس هيولعوا الشجر؟ لا، طب لما مش هيولعوا الشجر هيبقى فيه غابات تزال؟ لأ، لما يبقى فيه غابات لا تزال ده يبقى فيه تحسن مناخي ولا لا؟ طبعا هيبق فيه، الكلام ده لم يتغير منذ 2015، وحتى الآن واحنا بنقوله، المفروض يتقال لدول أفريقيا، تعالوا أعملوا مشروعات دي على مستوى القارة بالكامل بشركات أوروبية أو عالمية، تعمل الموضوع ده بالقارة الأفريقية، محتاجين نشتغل عليها ويتقدم التمويل، ويبقى فيه التزام من الدول عليها».