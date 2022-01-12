السيسي: ربط الطاقة مع دول الجيران لن يكون متواضعا بعد عامين أو ثلاثة

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ملف الطاقة وأهمية الربط العالمي، قائلا: «احنا شايفين العالم رايح للربط العالمي بين القارات في مجال الطاقة، وبالتالي لو لم تكن مستعد للأمر ده، مش هتجد إرادة سياسية هنا، الناس مستعدة لده، لكن أنت مش مستعد، الموضوع محتاج وقت وجهد، واستثمارات تتعمل ومشاريع تقول إنك جاهز».

السيسي: مستعدون للتعاون مع كل الجيران بشكل متقدم جدًا

وأضاف السيسي، خلال جلسة في منتدى شباب العالم مع شركاء التنمية، وأذاعها التليفزيون المصري، «اتصور خلال سنتين تلاتة، يبقى عندنا شبكة بنية تحكم، وحجم إنتاج من الطاقة، نستطيع من خلاله، إن احنا نقول مستعدين للتعاون مع كل الجيران بشكل متقدم جدًا، مش قدرة متواضعة أو محتاجة تطوير».

السيسي: نعمل على التطوير في الوقت الحالي

وتابع: «احنا شغالين في التطوير دلوقتي، واللي بينا وبين التطوير هو الوقت، الشركات مش قادرة تلبي، خاصة خلال السنتين اللي فاتت، مطالبنا في المعدات، نتيجة للظروف اللي مرت».