الرئيس: الفساد قرين الإرهاب.. يخرب الدولة ويدمرها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مكافحة الفساد توجه للدولة بأكملها، معقبًا: «نحن لا نسمح ولا نقبل بالفساد.. والبعض يتصور أنه كلام سياسي، وهذا غير صحيح، لأن الدولة ترغب في التخلص من كل شيء سلبي يعوق تقدمها، وإحنا عارفين كويس إن الفساد قرين للإرهاب».

السيسي: الفساد يدمر البلاد ويخربها

وأوضح الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، أن الفساد يخرب ويدمر البلاد، والدولة تسعى لمكافحة الفساد، وإعطاء الفرصة للشرفاء والمخلصين فقط للعمل من أجل الدولة التي لا تتحمل إلا «العمل العمل العمل».