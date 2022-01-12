السيسي: ندعم شركات القطاع الخاص في إقامة المشروعات لأن فرص نجاحها أكبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة تحتاج القطاع الخاص ليعمل معها، موضحًا: «إحنا عايزينه يشتغل معانا، لأن قدراته وإدارته وفرص نجاحه أكتر من أي حاجة تانية، وده مش شعارات، ولكن إزاي نحول ده لواقع؟».

الدولة لن تفرض مشاركتها في المشروعات على القطاع الخاص

وأوضح الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية في منتدى شباب العالم: «في كل مشروعاتنا إحنا مستعدين، وعلى سبيل المثال لو هنعمل مشروع هيتكلف مليار جنيه، وانت (القطاع الخاص) عايز حد يشجعك.. قولنا لو انتم عايزين إحنا مستعدين للمساهمة في المشاريع في المجالات المختلفة، أيًا كان رقم المساهمة.. وده لو انتم عايزين، مش احنا بنفرض عليكم ده كدولة».

يخرج لسوق العمل مليون شاب سنويا

وتابع الرئيس: «إحنا بلد فيها 100 مليون، منهم 60 مليون شاب عايزين فرص تشغيل بالملايين، وكل سنة فيه 2.5 مليون أو 2 مليون نمو سكاني، وبيخرج لسوق العمل تقريبا 800 ألف أو مليون شاب.. طب الناس دي هتشتغل ازاي؟ وعشان كده بقول إن أي شركة قطاع خاص عايزة تعمل مشروع إحنا داعمين لدرجة إننا مستعدين نخش نساهم من باب التشجيع وليس أمر آخر».