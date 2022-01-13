كرم جبر: السيسي لم ينطق حرفا واحدا عن دولة عربية إلا بالخير والثناء

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مرور الدول بأزمات وكوارث يتسبب في ظهور زعماء عظماء من صفوف شعبها، ليقودوا خطة التنمية، ضاربا المثل بالتجربة المصرية، لافتا إلى أن الله حمى مصر بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كرم جبر: السيسي كان يحلم بتطوير مصر منذ زمن بعيد

وأضاف «جبر» خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية «cbc»، على هامش انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ: «لو مكنش الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد 30 يونيو، مكنش حد هيعرفه، وهو مواصفاته القياسية كده، ومؤمن جدا ببلده وبيحبها حتى وهو طالب كان بيمشي كده، وبيحلم وبيقول يا رب، يعني لو بقيت رئيس هخلي البلد دي أحسن بلد في الدنيا، وربنا حقق له ده عشان يقدر فعلا ينفذ الحلم الكبير إن مصر تبقى واقفة على رجلها».

جبر: الخطاب السياسي للسيسي يبرز اعتزازه بمصر

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الخطاب السياسي للرئيس السيسي يبرز اعتزازه بمصر وحجمها وبشعبها، لافتا إلى أنه دائما يذكر أنه لا يعمل وحده لكن «احنا بنعمل كلنا»، مشددا على أنه مؤمن ببلده وبشعبه.

واعتبر الكاتب الصحفي، أن اصطفاف الشعب خلف الرئيس، هو سر النجاح، مشيرا إلى أن هذه هي مقومات نجاحه في حكم مصر.

وأضاف «جبر»: «هذا الرجل لم ينطق حرفًا واحدًا عن دولة عربية إلا بالخير وبالثناء، ودايمًا توجيهاته حتى بالنسبة للإعلام إنه يوحد الصفوف ولا يفرق وميتدخلش في الصراعات بين الشعوب، ودايما يحترم إرادة الشعوب، والإعلام عنده رأب الصدع والتوحيد»، منوها إلى أن هذه السياسة أثمرت عن المكانة الجيدة التي تتمتع بها مصر في كل دول العالم، مشددا على أن صورة مصر اختلفت عن الماضي، وأنه شهد ذلك في جولاته الخارجية.