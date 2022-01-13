كرم جبر: الرئيس بيهتم بالصغيرة والكبيرة.. و«المشروعات ما بقيتش كلام جرايد»

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن صورة مصر اختلفت، مشيرا إلى أنه بعد أحداث 2011 كانت هناك مجموعة زارت مصر وسخرت منها وسألت «فين الدور؟»، قاصدة السخرية من الدولة.

وشدد «جبر» خلال لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية «cbc»، على هامش انعقاد منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، على أن الدور الآن أصبح معروفا على كل المستويات، ضاربا المثل بتحركات الرئيس السيسي في دول العالم واستقباله بحجم كبير من الترحاب، معتبرا أن ذلك يحدث بسبب «إن بلده كبيره ولها هامة وقامة وهو دعم هذا الدور».

افتتاح المشروعات دون الإعلان

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن الرئيس يهتم بالقضايا الصغيرة والكبيرة: «بنتفاجأ إن المشروعات بتفتتح دون الإعلان عنها، وكانوا دايما يقولوا على المشروعات كلام جرايد، يعني تصريحات، لكن هنا مفيش وعود ومفيش تصريحات وردية، وبعض الناس يقولوا المشروع ده اتعمل امتى واحنا بنصحى الصبح بنلاقي فيه مشروع اتعمل»، مشددا على أن ذلك منح المصداقية لمصر.

ونوه كرم جبر إلى تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، الذي قالت في تصريحات سابقة، إن مصر أعلى دولة بالعالم في معدلات الانجاز.

وأشار «جبر» إلى أن مصر أصبح دولة مشهود لها في معدلات الإنجاز، وسرعة إتمام المشروعات، وأن هذه السمعة أعطت الدولة مكانة جيدة في العالم.

سمعت كلام في العراق عن مصر مسمعتوش قبل كده

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «أنا سمعت كلام من الرئيس العراقي، ورئيس الوزراء العراقي، وعمري ما سمعت الناس بتتكلم عن مصر بالشكل ده، وأنا زرتها من أيام صدام وشفت المعاملة كانت شكلها ايه ودلوقتي سمعتنا كانت كويسة، والناس بتقول امتى هترجعوا لنا والعمالة اللي بتدوروا عليها مش هترجع لأن اللي هترجع عمالة كبيرة بتعمل مشروعات كبيرة ومصر هتصدرها».

وأكد الكاتب الصحفي أن الصورة تغيرت لرئيس مؤمن ببلده وشعبه ولا يقدم وعود بإنجازات: «واخد المسألة جد قوي وبيشتغل أشغال شاقة طول اليوم».