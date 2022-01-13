القوى العاملة: تعيين 1127 شابا وصرف منح رعاية للعمالة في الإسماعيلية

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديريات التابعة للوزارة تتابع جهودها في تنفيذ الخطط المقررة والتي تتضمن توفير فرص العمل للشباب ومتابعة الشكاوى العمالية، لافتا إلى أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية عيّنت 1127 شابًا، بينهم 31 شابًا من «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من بين 2755 شابًا مسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى الوزير تقريراً من أحمد جابر مدير القوى العاملة بالإسماعيلية، أكد فيه إصدار المديرية 1055 شهادة قياس مستوى مهارة، و806 رخصة مزاولة مهنة، إلى جانب تلقي 8 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديًا، وإحالة 6 شكاوى للقضاء، ولازالت شكوى واحدة قيد البحث والدراسة.

صرف 37 ألف جنيه لـ 18 عاملًا

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، صرفت المديرية 37 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 18 عاملًا من المسجلين بالمديرية الذين بلغ عددهم 4550 عاملًا، مشيرا إلى أنّ المديرية نفذت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل لـ326 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، أسفرت عن تحرير 12 محضرًا للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى عقد 4 ندوات توعوية للعمال حضرها 75 عاملًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 94 منشأة، وعقد 9 ندوات توعوية.

29 ترخيصًا لعمل الأجانب

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، أصدرت المديرية 29 ترخيصًا لعمل الأجانب لأول مرة، وجددت 91 ترخيصا طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد تابعت المديرية التفتيش على 135 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.