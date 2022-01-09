بدء تصوير مسلسل «ملف سري» لـ هاني سلامة استعدادا لعرضه في رمضان

أعلن المنتج ريمون مقار بدء تصوير مسلسل «ملف سري» لهاني سلامة استعدادا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، وكتب ريمون مقار على الفيسبوك: «مسلسل ملف سري بطولة النجم هاني سلامة، وكوكبة من النجوم رمضان 2022 إن شاء الله مجموعة فنون مصر، دعواتكم إننا نعمل عمل يعجبكم ويكون من الأعمال اللي تعيشه زي ما عودتنا بقى يا رب المسلسل تأليف محمود حجاج إخراج حسن البلاسي».

أبطال مسلسل ملف سري

ويشارك هاني سلامة في البطولة كل من عائشة بن علي، ماجد المصري، ونضال الشافعي، وميريهان حسين، وإدوارد، وشيرين، وصبا الرفاعي، وكارولين عزمى.

وتم تغيير اسم المسلسل من «قلب واحد» إلى «ملف سري»، وعن إطار المسلسل، فتدور أحداثه في جو من الغموض المصحوب بالأكشن.

وكان هاني سلامة خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «بين السماء والأرض»، والذي أعاد به هاني سلامة قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ والتي قدمت من قبل في فيلم قام ببطولته الراحل عبد المنعم إبراهيم والراحلة هند رستم، وشارك مع هاني سلامة في المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم يسرا اللوزي، نجلاء بدر، محمود الليثي، عمر كمال وغيرهم من الفنانين.

هاني سلامة يعود إلى السينما

أما عن هاني سلامة والعمل السينمائي، فيحضر لفيلم «أموال عامة» ويشارك معه في الفيلم حتى الآن، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، نور اللبنانينة، منذر رياحنة، نسرين طافش، شريف منير.

وكانت آخر أعمال هاني سلامة السينمائية فيلم «واحد صحيح» الذي تم إنتاجه عام 2011، وشارك مع هاني سلامة في الفيلم كل من رانيا يوسف، حنان سليمان، ياسمين رئيس، بسمة، عمرو يوسف، كندة علوش، زيزي البدراوي، مي فخري، زكي فطين عبد الوهاب، ياسمين كساب.