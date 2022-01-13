فرص عمل برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه في بني سويف.. التقديم من اليوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، وفرت 289 فرصة عمل في عدد من منشآت القطاع الخاص والاستثماري، برواتب تتراوح بين 2400 إلى 10 آلاف جنيه، للمؤهلات العليا والمتوسطة، خبرة ودون، من سن 18 وحتى 45 عاما.

تأهيل الشباب للعمل

وأشار الوزير إلى أنّ هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

الوظائف المطلوبة

من جانبه، أوضح محمد أنور، مدير المديرية، أنّ الوظائف المطلوبة تتمثل في: مهندس تعدين براتب 10 آلاف جنيه، ومهندسين صيانة وتركيبات، 2 مهندس انتاج بكالوريوس زراعة، 10 مراقبين جودة، 70 عامل إنتاج، 32 أمن إداري شركات، 50 مشغل تعبئة وإنتاج، 100 عامل عادي، 5 ميكانيكي معدات، 10 سائق لودر، 2 مشغل ماكينات، مشغل جليدر براتب 6 آلاف جنيه، 2 مشغل بلدوزر براتب 5 آلاف جنيه، و2 عمال خدمات، ومسؤولين تسويق شبكي وميداني، وسكرتارية، وحسابات.

وأوضح مدير المديرية أنّه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف، التوجه -من اليوم وحتي استيفاء العدد المطلوب- إلى مقر مكتب تشغيل شرق النيل بجوار كلية الدراسات الإسلامية مركز بني سويف.