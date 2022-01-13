وظائف شاغرة من الشباب والرياضة بمرتبات تصل إلى 3500 جنيه.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عددا من الوظائف الشاغرة، للعمل في شركة «أكسيد»، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل في إعلانها عن الوظائف الشاغرة، ونرصد من خلال السطور التالية الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وفق إعلان وزارة الشباب والرياضة، والذي جاء كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- دعم فني، مكان العمل يكون في «مدينة نصر - قنا - الإسكندرية»، يتلقى الشكاوى والاستفسارات الفنية والعمل على حلها من خلال توجيه العميل عبر المكالمة باستخدام الأدوات المناسبة.

2- خدمة عملاء، مكان العمل يكون في «الدقي - المعادي»، يرد الموظف على استفسارات العملاء والشكاوى غير الفنية ومدهم بمعلومات تحديثات الخدمات والعروض.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف من الخريجين حاصل على مؤهل عالي فقط.

- أن يكون سن المتقدم للوظائف لا يزيد عن 32 عاما حد أقصى.

- أن يكون مستوى اللغة الإنجليزية يبدأ من جيد.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- أن يكون موقف الذكور من التجنيد واضح، سواء كان «تمت - تأجيل - إعفاء».

الحقوق والمميزات

- مرتب وظيفة خدمة العملاء يبدأ من 2700 جنيه، وللدعم الفني من 3500 جنيه.

- يحصل الموظفون على يومين إجازة أسبوعيا متغيرين.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين طبي واجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين أرباح سنوية وفرص للترقي.

وعلى الراغبين في التقدم لأي وظيفة، يرجى ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف المطلوبة، والموجودة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».