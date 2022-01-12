بنك القاهرة يعلن وظائف شاغرة لخريجي كليات التجارة.. اعرف الشروط

يحرص الكثير من خريجي الكليات على البحث عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات والشركات المختلفة، وتعد البنوك من أكثر الأماكن التي يبحث العديد من خريجي كليات التجارة على البحث عن وظائف بها، وأعلن بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الشاغرة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وحدد بنك القاهرة، في إعلانه، الشروط المطلوبة للالتحاق بالوظائف الشاغرة ومسئوليات الوظائف، ونرصد من خلال هذا التقرير، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك القاهرة وفق إعلانه، التي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- أن يكون حاصلا على الشهادة المهنية CIA ميزة إضافية.

- أن يكون لديه خبرة تتراوح من 10 إلى 14 عاما في البنوك أو المؤسسات المالية أو شركات التدقيق، منها 4 سنوات على الأقل في المراجعة أو الرقابة الداخلية أو وظائف الرقابة الأخرى.

- يجب أن يكون لدى المرشح خبرة ذات صلة في العمل أو مراجعة أقسام العمليات المختلفة «عمليات البيع بالتجزئة، عمليات الشركات، التمويل التجاري، التحويلات».

- أن يكون لاعب فريق وقادر على التعامل مع الأعضاء الآخرين كقائد للفريق.

- أن يكون قادرا على التمثيل ولديه ثقة بالنفس ومهارات اتصال ممتازة.

مسئوليات الوظائف

مطلوب مدير تدقيق أول مع خلفية تدقيق العمليات، ويشارك في مراجعة «عمليات البيع بالتجزئة، عمليات الشركات، عمليات التمويل التجاري، فتح الحساب، المقاصة والتحصيل، المخاطر التشغيلية، إلخ».

مسؤوليات الوظائف

- المشاركة في تنفيذ خطة التدقيق الداخلي السنوية، وخاصة مهام تدقيق العمليات المركزية وغيرها من المجالات إذا طلب ذلك.

- القيادة والمشاركة في مهام المراجعة.

- اتباع منهجية التدقيق حسب دليل التدقيق المعتمد.

- تطوير وتعزيز إجراءات وأدوات التدقيق الداخلي المطبقة خلال المهام لضمان تطبيق معايير التدقيق الداخلي وأفضل الممارسات.

- تطبيق التدقيق على أساس المخاطر في عمليات التدقيق المعينة، وتقييم المخاطر والضوابط لعمليات التدقيق المعينة.

- التواصل ومناقشة النتائج مع الأطراف المعنية والاتفاق على خطة العمل التي ينبغي اتخاذها في المواعيد المستهدفة المعقولة.

- توحيد النتائج وإجراء تحليل السبب الجذري والمشاركة في صياغة تقرير التدقيق لتقديمه إلى «رئيس تدقيق العمليات».