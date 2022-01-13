«الصحة» توضح أعداد الحاصلين على الجرعة الثالثة والمتخلفين عن «الثانية»

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن أعداد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا حتى الآن، بالإضافة إلى أعداد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية من المتخلفين عن أخذ الجرعة في موعدها المحددة، وذلك ضمن حرص الوزارة على تطعيم كل المواطنين للوقاية من مضاعفات كورونا التي تنتج عن العدوى.

«الصحة» توضح أعداد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثالثة

وقال عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، إنه تم تطعيم أكثر من 398943 مواطنا بالجرعة الثالثة التنشيطية لتقوية جهاز المناعة للحماية من فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، وحيث يتم توجيه الرسائل للمواطنين الذين مر 6 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية تلقائيا من أجل الوقاية من عدوى فيروس كورونا.

الاتصال على الخط الساخن في حال عدم وصول رسالة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الأشخاص الذين مر أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية من لقاح كورونا ولم تصل لهم رسالة حتى الآن من أجل التوجه للحصول على الجرعة التنشيطية، يتم الاتصال من خلال الخط الساخن 15335 وسيتم توجيه رسالة بموعد ومكان الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية من المتخلفين

وأوضح «عبدالغفار»، أن عدد المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الثانية من المتخلفين عن أخذ الجرعة في موعدها المحدد بلغ 501785 مواطنا، حيث تم توجيه الرسائل للأشخاص الذين تخلفوا عن موعد ومكان الحصول على الجرعة الثانية.

أهمية الحصول على الجرعة كاملة

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، على أهمية الحصول على جرعتين كاملتين من أجل الحصول على الأجسام المضادة للقاح المضاد لفيروس واكتساب الفاعلية كاملة لتعزيز جهاز المناعة من أجل الوقاية من مضاعفات فيروس كورونا التي تحدث بعد العدوى بالإصابة بفيروس كورونا، مشددا على أن الجرعة الكاملة تقي الجسم من مخاطر كاملة والجرعة الواحدة لا تعطي الفاعلية والوقاية اللازمة.