وفاة طبيب أثناء عمله بمستشفى تلا المركزي.. والقائم بعمل وزير الصحة ينعاه

توفي الدكتور إيهاب صبحى دياب، طبيب تخدير في مستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية، أثناء أداء عمله بالنوبتجية في المستشفى، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديد من الأطقم الطبية والعاملين في المستشفى.

ونعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة، والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور إيهاب صبحي، «طبيب مقيم تخدير» بمستشفى تلا المركزي بمحافظة المنوفية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

عبد الغفار يعرب عن تقديره لجهد الفقيد وتفانيه

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه في عمله، حيث توفاه الله، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، أثناء تواجده في المستشفى محل عمله.

نعي مديرية الصحة بالمنوفية للطبيب

ونعت مديرية الصحة في محافظة المنوفية، طبيب التخدير في مستشفى تلا، في بيان، جاء فيه، «ببالغ الحزن والأسى يتقدم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وقيادات المديرية بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله شهيد الواجب الدكتور إيهاب صبحى دياب طبيب مقيم تخدير بمستشفى تلا المركزي».

وأضاف بيان مديرية الصحة بالمنوفية، «توفى الفقيد أثناء تأدية عمله بالنوبتجية بالمستشفى، سائلين المولى جل وعلا، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان».