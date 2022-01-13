الصحة: الاتصال بالخط الساخن حال عدم وصول رسالة بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية

أجابت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» عن العديد من التساؤلات التي طرحها المواطنون حول الحصول على الجرعة الثالثة، وذلك عقب مرور أكثر من 6 أشهر على الجرعة الثانية، ولم يتم توجيه رسالة لهم حتى الآن من أجل الحصول على الجرعة التنشيطية.

تخصيص خط ساخن للحصول على رسالة الجرعة الثالثة

وأكدت وزارة الصحة أنه يجب على الأشخاص الذين لم يتم توجيه رسالة لهم من أجل الحصول على الجرعة التنشيطية، الاتصال على الخط الساخن «15335»، وذلك يتم التواصل مع خدمة العملاء وإعطاء البيانات الأساسية، وسيتم بعد ذلك توجيه رسالة للأشخاص الذين لم يتم توجيه الرسالة لهم من أجل الحصول على الجرعة الثالثة.

الجرعة التنشيطية لجميع الفئات ما عدا الأطفال

وأوضحت الصحة أن الجرعة التنشيطية لجميع الفئات التي مر أكثر من 6 أشهر من تاريخ حصولهم على الجرعة الثانية من اجل تعزيز جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا والمتحورات الناتجة عنه، مشيرة إلى أنه تم استثناء الأطفال أقل من 18عاما من التطعيم بالجرعة التنشيطية، حيث إن هذه الفئة من الأطفال يكون حصولهم على اللقاح اختياريا وليس إجباريا.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، إلى أنه تم توفير جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين وتوفير اللقاحات اللازمة للفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح للوقاية من فيروس كورونا والحماية من المضاعفات التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية

كما شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام التام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية التي يجب على المواطنين بمختلف الفئات العمرية الالتزام بها للوقاية من مخاطر العدوى بفيروس كورونا، وتتمثل هذه الإجراءات الوقائية في «ارتداء الكمامة-غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».