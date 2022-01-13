أجهزة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاشر تواصل تنفيذ أعمال تطوير الطرق

واصلت أجهزة مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والعاشر من رمضان، استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمناطق المختلفة، حيث شملت الأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت ببعض الأحياء وصيانة وتدعيم الطرق بمناطق أخرى، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير الطرق بالحي المتميز بالمدينة، حيث تشمل الأعمال صيانة طبقة الأسفلت القديم وصيانة وتدعيم طبقات الأساس لبعض الطرق، وتنفيذ طبقة أسفلت حديثة لتحسين جودة الطرق وتحقيق السيولة المرورية دون أي عقبات، وذلك في إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة.

وكلف رئيس جهاز 6 أكتوبر، مسؤولي إدارة الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال التي تتم طبقا للخطة الموضوعة لهذا الشأن، والتي يتم تنفيذها لرفع كفاءة الشوارع والميادين للارتقاء بها.

الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدينة

وفي سياق متصل، صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق، وكذا أعمال دهانات المطبَّات بالحيين الخامس والحادي عشر بالمدينة، مؤكداً على الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدينة وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد لشبكة الطرق القائمة.

جار تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بمحور شمال الحي الخامس عشر

من جانبه، صرح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بمحور شمال الحي الخامس عشر مع استكمال أعمال الطرق تباعاً بكل الأحياء بالمدينة.

وقال المهندس أحمد عمران، إنه تم التأكيد على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه، لربط المجاورات السكنية وسهولة حركة المواطنين بين الأحياء.