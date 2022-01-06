محافظ الجيزة: مصر تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة في شبكات الطرق والمحاور

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تشهد نهضة تنموية غير مسبوقة في إنشاء شبكات الطرق والمحاور والتي تهدف إلي تحقيق الربط والتكامل مع المشروعات التنموية الكبرى مما يساهم في تغيير الوجه الحضاري وتيسير الحركة المرورية وحركة تنقل المواطنين وتشجيع الاستثمار.

وتابع المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية اليوم الخميس، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورصف الطريق التبادلي بجوار القرية الذكية بطول 3.5 كم وذلك بدء من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى محور الضبعة لربط الحركة المرورية للقادم من طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي متجها لمحور الضبعة.

توسعة الحارات المرورية بالطريق التبادلي للقرية الذكية

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال توسعة الحارات المرورية بالشارع وإعادة تنسيق الجزيرة الوسطي مع تدعيمها بالمسطحات الخضراء وإنشاء بالوعات صرف أمطار بالطريق وأرصفة مشاه ببلاط الانترلوك وأعمدة إنارة حديثة، وذلك للمساهمة في تيسير الحركة المرورية بذلك القطاع بالتزامن مع تنفيذ عدد من مشروعات الرصف وشبكة المحاور المرورية الجاري تنفيذها بقطاعات المحافظة المختلفة.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة الاستعانة باستشاري طرق لوضع الرؤية الهندسية التي تضمن إجراء تنسيق عام للشارع، مشددا على الشركة المنفذة بضرورة استخدام أفضل الخامات وفقا للاشتراطات المحددة لكي تتحمل عوامل الاستدامة، بالإضافة إلى تكثيف ورديات العمل بما يضمن تحقيق معدلات إنجاز أعلى خلال مراحل العمل والانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.

كما كلف المحافظ جهاز شبكات المعلومات بعمل المسحات اللازمة للتأكد من عدم وجود كابلات مرافق بالجزيرة الوسطي تعوق تنفيذ أعمال التطوير لاستغلالها في توسعة نهر الطريق، كما وجه رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة تقليم وتهذيب الأشجار الموجودة بمدخل الطريق بالتزامن مع أعمال تطوير الشارع.