نصيحة منى زكي لجمهورها: «لما تحصل مشكلة ومحدش يعرف يبقى ده ستر ربنا»

تصدرت الفنانة منى زكي محركات البحث على «جوجل»، بعد أن وجهت نصيحة لجمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بأهمية الستر في حياتنا، وكتبت مني لجمهورها: «لما فلوسكم تخلص وبيتكم ما يحتاجش يبقى ده الستر، لما تحصل لكم مشكلة ومحدش يعرف يبقى ده الستر».

نصيحة منى زكي لجمهورها

وأضافت منى زكي : «لما تبقوا مرضى وتخدموا نفسكم يبقى ده الستر، لما فلوسكم تبقى شوية صغيرة واحتياجاتكم كتير جدا وبرضه تكفي يبقى ده الستر». وتابعت مني عبر صفحتها على إنستجرام: «الستر نعمة من رب رحيم، اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك».

أخر أعمال الفنانة منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي في مسلسل «لعبة نيوتن» في رمضان الماضي، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، وشاركها بطولة المسلسل محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وحصلت عن دورها «هنا» على إشادات من الجمهور والنقاد.

منى زكي ودراما رمضان 2022

وتستعد الفنانة منى زكي لخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «لام شمسية»، وتتعاون فيه عدد من الفنانين على رأسهم أحمد رزق وإسعاد يونس، والعمل من إخراج كريم الشناوي، وتجري حاليا منى زكي استعدادتها من أجل تصوير العمل.

وانتهت منى زكي من تصوير فيلمها «الجواهرجي»، الذى تعود فيه للتعاون مع الفنان محمد هنيدي منذ أكثر من 20 عاما، والفيلم يشارك في بطولته لبلبة وأحمد حلاوة، وكان آخر تعاون بينها وبين هنيدي من خلال فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».

وانتهت منى زكي من تصوير فيلمها «العنبكوت»، وهو من بطولة أحمد السقا وظافر العابدين ويسرا اللوزي وإخراج أحمد نادر جلال، وتقرر تأجيل عرضه أكثر من مرة، ومن المتوقع أن يتم طرحه بشهر مايو المقبل.