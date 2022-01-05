محمد أسامة: عملت كاستنج في مسلسل رمضان لـ منى زكي.. «لسه مردوش»

كشف الطفل محمد أسامة، مغني أغنية «الغزالة رايقة» في فيلم «من أجل زيكو»، تفاصيل مقطع الفيديو مع الساحر كريس المصري، موضحًا: «المفتش كرومبو كلمني وقالي عاوزين نعمل مقلب في كريس، وبعدها روحت البيت وجيبت لبس وقطّعته عشان عارف إنه بيحب أطفال الشوارع، فكلمت كريس، وعملت المقلب فيه».

البداية

وأضاف أسامة خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، على قناة DMC، أنه بدأ في الغناء منذ 3 سنوات، حيث يبلغ الحادية عشرة من عمره الآن: «المُدرسة في الفصل شافت إن صوتي حلو ورشحتني للمديرة، والمديرة خلتني أغني في إذاعات ومسابقات وحصلت على المركز الأول، وبعدها عملت المقلب في كريس، وبدأت أتدرب في الأوبرا مع سليم سحاب وشاركت في مهرجان الموسيقى العربية وحصلت على المركز الثاني».

حلم التمثيل

وتابع، أنه يتمنى دخول عالم التمثيل: «عملت كاستنج في مسلسل هينزل رمضان مع منى زكي ولسه مردوش»، مشيرًا إلى أنّ منة عدلي القيعي مؤلفة أغنية الغزالة رايقة طلبت أن يغنيها: «سجلت الأغنية في نصف ساعة، وحبيت الأغنية جدا، وهنزّل أغاني على السوشيال ميديا، وهعمل أغنية مع دي جي ساسو زي الغزالة رايقة».

يتمنى التعاون مع تامر حسني وأحمد السقا وأحمد حلمي

وأوضح أسامة، أنه يفضل التعاون مع تامر حسني على بهاء سلطان، كما يتمنى أن يشارك في عمل فني مع النجمين أحمد السقا وأحمد حلمي.

وفي وقت سابق، صرّح أسامة، لـ«الوطن»، بأنه اكتشف موهبته بعدما توفي والده، حيث كان حريصا على مجالسة أصدقائه والغناء معهم، حتى أشادوا بصوته، كما أشادت إحدى مدرساته بصوته، ورشحته لمديرة المدرسة، واستطاع أن يحصل على إعجابها.