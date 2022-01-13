تظاهرات في لبنان احتجاجا على ارتفاع الأسعار ومطالب بإقالة الحكومة

أفادت خدمة التحكم المروري، عبر موقع تويتر، بقطع متظاهرين الطرقات في لبنان، اليوم الخميس، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، مطالبين برحيل ومحاكمة المنظومة الفاسدة الحاكمة، على حد وصفهم.

وبدأ المحتجون في التجمع، مساء أمس، الأربعاء، واعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت، وفرع المصرف في مدينة طرابلس، ضد ما أطلقوا عليه منظومة النهب والتفقير تنديدا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار، وتجري الاحتجاجات وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية.

مواجهات بين الأمن والمتظاهرين

وأعلن المشاركون في التظاهرات عن عدم توجه التظاهرات لمجلس الوزراء أو البرلمان، بعد المواجهات المحدودة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وحاولوا تسلق جدار المصرف المركزي واقتحامه.

أزمة لبنان الاقتصادية

وتعاني لبنان من أزمة اقتصادية بدأت عام 2019 بتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع حجم الدين العام وسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، متأثراً بالأوضاع السياسية، والجمود الحكومي، والخلافات الكبيرة بين الفرقاء السياسيين، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 32 ألف ليرة لبنانية مؤخرا، ما تسبب في تآكل القدرة الشرائية للأفراد وفقد العملة اللبنانية أكثر من 15 % من قيمتها منذ بداية العام، ما زاد الضغط على المواطنين بعد أكثر من عامين من أزمة عصفت بالبلاد وأدت إلى سقوط كثيرين في براثن الفقر وتأجيج المظاهرات .

وفى السياق ، شهدت لبنان قبل يومين، ارتفاعاً يزيد على ألفي ليرة في سعر الدولار، ما أثر بشكل مباشر على جميع السلع وأهمها ارتفاع أسعار المحروقات، ما جعل اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.

جمعية المصارف توصي بإغلاق البنوك اليوم

وأوصت جمعية مصارف لبنان بإغلاق البنوك، اليوم، الخميس، بالتزامن مع دعوات التظاهر فيما سمى بـ«يوم الغضب»، بمختلف الأنحاء في لبنان، وأكدت جمعية المصارف أنّ القرار يأتي حفاظا على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظرا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري اليوم الخميس .

إغلاق المدارس والجامعات

وكان وزير التربية والتعليم العالي بلبنان أعلن إغلاق المدارس والجامعات، اليوم فيما وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي مدير المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر وقطع الطرق .