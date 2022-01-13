فيلم الجريمة يتصدر إيرادات الأمس ومن أجل زيكو يحتل المرتبة الثانية

مازال الجمهور يبحث عن الأفلام المعروضة الحالية في دور العرض، تزامناً مع اقتراب إجازة نصف العام الدراسي، منها فيلم «الجريمة» الذي طرح منذ أيام، ورغم منافسته لـ 8 أفلام أخرى، فإنه يتصدر الإيرادات.

إيرادات فيلم «الجريمة»

حقق فيلم «الجريمة» أمس الأربعاء بدور العرض ما يقرب من 568 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد عز، منة شلبي وماجد الكدواني ومن إخراج شريف عرفة.

المرتبة الثانية لفيلم من أجل زيكو

جاء فيلم «من أجل زيكو» في المركز الثاني، محققا 540 ألف جنيه، وتدور أحداث الفيلم حول طفل وحيد لأسرة فقيرة، تتحول حياتهم عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة «أذكى طفل في مصر»، وتخرج الأسرة كلها في رحلة مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية.

الفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، ومنة شلبي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف: شيكو، وإسعاد يونس، وتاليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وحققت أغنية الغزالة رايقة ملايين المشاهدات، ووصلت المشاهدات إلى 42 مليون مشاهدة، إذ انتشرت بصورة كبيرة بمجرد طرحها على موقع يوتيوب.

الأفلام المنافسة بدور العرض

حقق فيلم «الكاهن» إيرادات تقدر بـ31 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «مربع برمودا» 11 ألف جنيه، أما فيلم «برا المنهج» للمخرج عمرو سلامة، الذي يشارك في بطولته ماجد الكدواني وروبي، فحقق إيرادات تقدر بـ7 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «أبو صدام» للمخرجة نادين خان سوى 1800 جنيه، وحقق فيلم «ريتسا» 1300 جنيه.