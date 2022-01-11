إيرادات فيلم الجريمة تتخطى 10.5 مليون جنيه خلال 6 أيام

بلغت إيرادات دور العرض السينمائية أمس الاثنين، مليون ونصف المليون جنيه، حيث يتنافس خلال الفترة الجارية 9 أفلام، وذلك حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم.

إيرادات فيلم الجريمة

وحافظ فيلم الجريمة على صدارته لقائمة إيرادات الأفلام، حيث بلغت إيرداته 734,517 جنيه في سادس أيام عرضه، ليصل إجمالي الإيردات التي حققها حتى الآن 10 ملايين ونصف المليون جنيه.

يضم فيلم الجريمة كوكبة من كبار النجوم على رأسهم الفنان أحمد عز، ماجد الكدواني، منة شلبي، رياض الخولي، سيد رجب، حجاج عبد العظيم، محمد جمعة، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

«من أجل زيكو» يتخطى نصف مليون جنيه

كما جاء فيلم «من أجل زيكو» في المركز الثاني في ترتيب إيرادات الأفلام بإجمالي 600,734 جنيه، وهو من بطولة كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، والطفل يوسف، محمد محمود، ومحمود حافظ، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم الكاهن وبرا المنهج

يليه فيلم «الكاهن» الذي جاء في المركز الثالث، حيث حقق إيرادات بلغت 50,174 جنيه، بينما حقق فيلم «بر المنهج» للفنان ماجد الكدواني 18,934 جنيه محتلا المركز الرابع.

كما حصد فيلم «مربع برمودا» 16,460 جنيه، محققا المركز الخامس، بينما احتل المركز السادس في قائمة إيرادات أفلام السينما أمس فيلم «أبو صدام» بطولة الفنان محمد ممدوح وأحمد داش.

إيرادات ضعيفة لـ ريبتسا والمحكمة

بينما حقق فيلم ريتسا إيرادات ضعيفة بلغت 2,952 جنيه فقط، وتزيل قائمة الإيرادات فيلم «المحكمة»، الذي لم يحصد سوى 1,032 جنيه.