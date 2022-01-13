جامعة القاهرة تعلن حصول 13 كلية على شهادة الأيزو العالمية

أعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصاد الجامعة عن عام 2021 فيما يخص النظم الإدارية ونظم إدارة المؤسسات التعليمية، وتضمن التقرير ما تم على مدار 4 سنوات من نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وحصول معظم الكليات والمعاهد على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، ونجاح الجامعة في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء الإداري والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

حصول 19 معملًا وبرنامجًا دراسيًا على الاعتماد الدولي

وأكد في بيان له، حصول 19 معملًا وبرنامجًا دراسيًا على الاعتماد الدولي، حيث حصلت 13 كلية على شهادة الأيزو العالمية، كما حصل عليها 11 مركزًا، والأمانة العامة للجامعة بإداراتها الرئيسية، ومركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم، وتم التجديد السنوي لشهادة «الأيزو» 9001 / 2015 في مجال الجودة الإدارية.

وكانت كلية قصر العيني أول كلية طب مصرية تحصل على «الأيزو»، علميًا وإداريًا، حيث حصلت على شهادتين للأيزو من روسيا، الأولى في النظم الإدارية طبقًا للموافقة QMS ISO9001:2015، والثانية في نظم إدارة المؤسسات التعليمية والبحثية طبقًا للمواصفات EOMSIS21001:2018.

كما حصل مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي «أبو الريش الياباني»، على شهادة الأيزو 9001/2015 لوحدات الإقامة ووحدات الرعاية المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

وطبقت جامعة القاهرة نموذج الإصلاح الإداري والتحول إلى اللامركزية بنسبة 65% في العمل داخل الجامعة في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح، وحققت الجامعة في التقرير السنوي الصادر عن مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية 2021 معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، كما سبق وحصلت في التقرير الصادر 2020 على أعلى نسبة إنجاز وسرعة على مستوى الجامعات المصرية بنسبة 97% في حسم الشكاوى الموجهة لها، كما فازت بـ3 جوائز في الدورة الثانية لجائزة «مصر للتميز الحكومي»، حيث فازت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالمركز الثاني في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة «فئة الكليات»، وفازت كلية الهندسة بالمركز الثالث.

تحديث جدول وظائف الجامعة

وكانت الجامعة، فازت في الدورة الأولى بجائزتين لأفضل كلية من 3 جوائز على مستوى كليات مصر من كل التخصصات حيث حصلت كلية الصيدلة على المركز الأول وحصلت كلية الطب على المركز الثاني.

وأجرت الجامعة خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر حركة تعديلات وتحديثات بالهيكل التنظيمي والوظيفي لها منذ إنشائها، من خلال الاستخدام الأفضل للموارد وتحقيق التناسق بين الوحدات الإدارية المختلفة، وتحديث جدول وظائف الجامعة بما يساهم في تشجيع المشاركة الفاعلة للعاملين وتفعيل الأداء التنظيمي وتحديد النشاطات والعلاقات.

وتُعد جامعة القاهرة أول جامعة مصرية يتضمن هيكلها التنظيمي التقسيمات التنظيمية المستحدثة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء سنة 2018، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.