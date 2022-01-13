محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»: شرم الشيخ مستعدة لاستضافة قمة المناخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن منتدى شباب العالم حقق نتائج ممتازة بالفعل بعد أن جرى تنظيمه على أعلى مستوى، بمشاركة نحو 2000 شاب وكبار الشخصيات في مصر والوطن العربي، والعالم.

وتابع «فودة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «إن نجاح مصر في تنظيم المؤتمر يعد بمثابة شعلة تضيء قمة المناخ المقرر عقدها نهاية العام».

وأَضاف: «الحلقة النقاشية الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ أكدت أن مصر استعدت مبكرا لاستضافة هذا الحدث العالمي، وأن القيادة السياسية حريصة على ملف المناخ والتغيرات التي جرت عليه الفترة الماضية».

وأشاد المحافظ بالمشاركين في المنتدى من كل الجهات، قائلا: «إن ورش العمل والحلقات النقاشية أكدت أن مصر لديها أبناء عباقرة في كل المجالات ولا سيما ذوي القدرات الخاصة الذين شاركوا في فعاليات المنتدى من اليوم الأول».

معرض المشغولات اليدوية

أكد محافظ جنوب سيناء، أن الصناعات اليدوية هي تراث توارثه بدو سيناء عن أجدادهم، مضيفا أن المحافظة تقوم بعمل دورات تدريبية ومعارض للمرأة السيناوية لعرض المشغولات والمنتجات التي تتم بأيدي البدويات.

وأوضح أن الرئيس أشاد بمعرض المنتجات التراثية البدوية الذي قدمته فضية سالم ابنة المحافظة، أمس، مشيرا إلى أن المحافظة لديها 4 أماكن لتدريب المرأة على إنتاج وصناعة المشغولات اليدوية مثل العباية والشال، والكليم والسجاد.

وتابع أن هناك معارض لعرض هذه المشغولات داخل وخارج المحافظة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

قمة المناخ

وأوضح اللواء خالد فودة أن مدينة شرم الشيخ يجرى تحضيرها للانتهاء من منظومة المدينة الخضراء حيث جرى تشغيل 5 محطات تعمل بالغاز الطبيعي لتحويل السيارات، والاتفاق على قيام شركة متخصصة في مجال المخلفات الصلبة لإدارة المنظومة في شرم الشيخ، مع إدراج كافة العاملين فيها في المنظومة الجديدة.

وقال إن منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ ناقش في إحدى جلساته الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ والذي تحدث فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول جهود مصر لتقليل الانبعاثات الحرارية وتحويل بعض المدن إلى مدن خضراء.