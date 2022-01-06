ضبط 200 ألف قرص مخدر بالإسكندرية.. و10 كيلو «بانجو» في بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، حال قيادته إحدى السيارات وبحوزته «200 ألف قرص مخدر متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخصين ببورسعيد لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد قيام «شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة بورسعيد»، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الضواحي ببورسعيد مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

10 كيلو جرام بانجو

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما وبحوزتهما «كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الآثم والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.