ضبط 1600 قرص كبتاجون وكمية من الهيروين في حملات أمنية بالقاهرة وأسيوط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.. فقد تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة).. وبحوزته (عدد 1600 قرص من عقار الكبتاجون المخدر - عدد ٣٤٠ قرص منشط - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم ) حال إستقلاله سيارة بدائرة القسم ، وبحوزته (۸۸۰ قرص مخدر - عدد 50,000 قرص منشط - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)

بمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الاتجـار ، والهاتفـان لتسهيل الاتصال بعملائه ، والمبلغ المـالى مـن متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته .

ضبط كمية من مخدر الهيروين بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) ، وبحوزته ( فرد محلى – طلقة من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار و السلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والدراجة النارية للتنقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية