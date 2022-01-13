ممثلة «صندوق السكان»: زيادة البطالة أثناء «كورونا» تفاقم العنف ضد النساء

أشادت فريدريكا ميير، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، بالجلسة التي شاركت فيها، ضمن فعّاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، موضحة أنّها ضمت الكثير من الرسائل التي تبعث الأمل، خاصة بعد الجائحة التي عانت منها كافة الدول.

جلسة «أنقذوا السيدات»

وأضافت «ميير»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنها شاركت في الجلسة الخاصة بـ«أنقدوا السيدات»، وأكدت أن النساء تحملن عبئًا كبيرًا أثناء الجائحة، وكان هناك عنفًا مبنيًا على النوع الاجتماعي، وهو ما كان يتم الحديث عنه في الجلسة.

التنمر الإلكتروني

وتابعت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، أنّ الجلسة شهدت مناقشة عدة موضوعات منها التنمر الإلكتروني والسيدات اللاتي يدخلن أول مرة للإنترنت ويتعرضن للتنمر الإلكتروني، كما تحدثت عن حقوق الجسد وكيفية تحقيق الأمان للنساء على الإنترنت، والحفاظ على حقوق الملكية وحقوق الطبع، وهو ما يعني أنه إذا وضع شخص صورة شخص على الإنترنت سيكون له الحق في التعامل القانوني معه.

وأردفت فريدريكا ميير، أنّ فترة الإغلاق شهدت زيادة كبيرة في عدد حالات العنف ضد المرأة، ومعاناة النساء في المنازل من الضغوط، وأصبح الكثير من الرجال عاطلين عن العمل وهو ما أدى إلى زيادة العنف ضد المرأة، كما كان لدى السيدات فرصا أقل للحصول على الخدمات.